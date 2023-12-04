Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kazdağları eteklerinde vatandaşların yaralı halde bulduğu atmaca Kazdağı Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve ilçedeki özel bir hayvan hastanesinde yapılan muayene ve dijital röntgen görüntülenmesinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Atmacanın kırık kanadı operasyon ile tedavi edilerek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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