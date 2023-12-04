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        Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:53
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        Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Kazdağları eteklerinde vatandaşların yaralı halde bulduğu atmaca Kazdağı Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

        Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve ilçedeki özel bir hayvan hastanesinde yapılan muayene ve dijital röntgen görüntülenmesinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

        Atmacanın kırık kanadı operasyon ile tedavi edilerek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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