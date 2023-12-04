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        Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:08
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        Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oldu.

        Meteorolojiye göre ilçede metrekare başına 25-50 metreküp yağış düştü.

        İlçe merkezinde bazı cadde ve sokakların su altında kaldığı Ayvalık'ta, şiddetini yarım saat süresince aralıksız arttıran sağanak, 15 Eylül İlkokulunun da bulunduğu Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Caddesi'ni göle çevirdi.

        Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkisinde yağmur suları araçlara ve yaya geçişlerindeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücüleri zorladı.

        İlçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı öğrenildi.

        Yağış sırasında Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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