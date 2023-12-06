Bandırma'da yağlı boya karma resim sergisi açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri sürürüyor.

Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda sanatçılar Yasemin Enginel ve Gözdenur Özbek’in yağlı boya karma resim sergisi açıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un, Enginel ile Özbek'e birer buket takdim etmesinin ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Tolga Tosun, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Belediye olarak Bandırma’nın kültür ve sanatına destek olmaktan çok mutluyuz. Bandırma, güzel bir kent. Sanat ve kültüre düşkünlüğü ve yetiştirdiği sanatçılarıyla dikkati çekiyor. Biz de Bandırma'yı daha çağdaş, daha demokrat ve daha hoşgörülü bir kent yapmaya, marka değerini artırmaya çalışıyoruz."

32 resmin yer aldığı sergide sanatçılardan Yasemin Enginel, resim yapmaya stresle baş edebilmek için başladığını dile getirerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Gözdenur Özbek de konuşmasında, hobi olarak başladığı resmi artık profesyonelce sürdürdüğünü anlattı.

Sergi, 10 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.