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        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde refüje devrilen araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:55
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        Balıkesir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde refüje devrilen araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 34 GFA 307 plakalı otomobil, Ülkü Yolu mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araçta bulunan sürücü M.S. ve yanındaki M.A. yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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