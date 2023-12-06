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        Balıkesir'de jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 9 şüpheliyi yakaladı

        Balıkesir'de jandarma ekipleri genel asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:37
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 9 şüpheliyi yakaladı
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        Balıkesir’de jandarma ekipleri genel asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması” yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 391 personel ve 2 narkotik tespit köpeğinin katılımıyla yapılan uygulamada, 3 bin 722 kişi ve 536 aracın bilgileri sorgulandı.

        Bazı suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 39 araçla ilgili sorumlularına toplam 591 bin 39 lira idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten menedildi.

        Yapılan aramalarda ise 278 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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