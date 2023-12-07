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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:21
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bir araçla uyuşturucu getirileceği tespit edildi.

        Aracın yerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, 1000 adet sentetik hap ile 1,19 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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