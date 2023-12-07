Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bir araçla uyuşturucu getirileceği tespit edildi.

Aracın yerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, 1000 adet sentetik hap ile 1,19 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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