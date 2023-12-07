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        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:05
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        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 1 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu zanlı Bandırma ilçesinde yakalandı.

        Operasyonda, 5 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 USB bellek ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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