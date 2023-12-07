Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 1 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu zanlı Bandırma ilçesinde yakalandı.

Operasyonda, 5 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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