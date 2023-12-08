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        Edremit'te sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:48
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        Edremit'te sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen sahte/kaçak alkol operasyonu kapsamında Edremit'te tespit edilen 3 adreste arama yapıldı.

        İlçe merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ve bu silaha ait şarjör, yaklaşık 60 litre sahte alkol, 4 litre viski aroması, 1000 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 46 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

        Yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki yaparak piyasaya sürmeye hazırlandıkları öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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