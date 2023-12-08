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        Balıkesir'de aranan 54 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından il genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:33
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        Balıkesir'de aranan 54 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından il genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        Balıkesir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 158 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklere sevk edilen 27 kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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