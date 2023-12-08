Balıkesir'de aranan 54 zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından il genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 158 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklere sevk edilen 27 kişi tutuklandı.

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