Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında "bölge talebe mesulü" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında tespitler bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Hakemlerden ortak açıklama!
        Faruk Koca adliyeye sevk edildi
        Faruk Koca adliyeye sevk edildi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi
        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi
        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...
        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...
        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu
        Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu
        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Edremit'te 30 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Manyas'ta aile içi ve kadına şiddet konusunda seminer verildi
        Manyas'ta aile içi ve kadına şiddet konusunda seminer verildi