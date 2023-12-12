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        Balıkesir'de "Kafes-18 Operasyonu"nda 8 gözaltı

        Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu"nun Balıkesir ayağında 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:16
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        Balıkesir'de "Kafes-18 Operasyonu"nda 8 gözaltı
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        Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu"nun Balıkesir ayağında 8 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir'de operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 4 tüfek, 122 fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar, 187 adet av tüfeği fişeği, 84 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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