Balıkesir'de "Kafes-18 Operasyonu"nda 8 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu"nun Balıkesir ayağında 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 4 tüfek, 122 fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar, 187 adet av tüfeği fişeği, 84 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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