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        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:22
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        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        "TCSG-552" sahil güvenlik uçağı Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli’ye doğru giden bir grup göçmenin olduğunu belirledi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot, göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

        Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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