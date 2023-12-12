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        Ayvalık'ta asayiş

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:07
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        Ayvalık'ta asayiş
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda S.K'nin adresinde arama yaptı

        Operasyonda, 3 tabanca, 70 adet fişek, 18,90 gram esrar, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü ve 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bünyesindeki ekipler, şüphelendikleri kişiyi bir süre takip ettikten sonra üzerinde ve evinde arama yaptı.

        Aramalarda, 1013 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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