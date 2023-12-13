Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde bir ikamete yönelik narkotik dedektör köpeği Helyus’un da katıldığı operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 1 adet terazi, 1 9 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 19 adet 9 mm fişek ve 3 tane 7,65 mm fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta asayiş
        Ayvalık'ta asayiş
        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de "Kafes-18 Operasyonu"nda 8 gözaltı
        Balıkesir'de "Kafes-18 Operasyonu"nda 8 gözaltı
        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi
        Balıkesir'de 85 sporcuya malzeme desteği verildi
        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...
        Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtar...