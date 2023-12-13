Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde bir ikamete yönelik narkotik dedektör köpeği Helyus’un da katıldığı operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 1 adet terazi, 1 9 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 19 adet 9 mm fişek ve 3 tane 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli kişi hakkında tahkikat başlatıldı.
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