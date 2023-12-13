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        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesinde yeni akademik yılda eğitimlerine başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:35
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        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
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        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesinde yeni akademik yılda eğitimlerine başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak her alanda olduğu gibi tıp eğitiminde de kalitenin artırılmasına önem ve destek verdiklerini söyledi.

        Geleceğin hekimleri olacak öğrenciler için başarı dolu bir eğitim yaşamı temennisinde bulunan Oğurlu, emekleri dolayısıyla öğrencilerin ailelerine ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

        BAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel ve Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar da öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

        İlk dönemlerine başlayan 184 öğrencinin beyaz önlüklerini giymeleriyle sona eren program, öğrenciler ve öğretim üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Törene, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Özbekistan Gulistan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Tekümit, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ziya İlhan, Genel Sekreter Yemliha Yanar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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