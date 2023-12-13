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        Bandırmaspor'da Raul Bobadilla ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:16 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:16
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        Bandırmaspor'da Raul Bobadilla ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        8 ay önce Bandırmaspor'a transfer olan Bobadilla takımına 2 golle katkı sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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