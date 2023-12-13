Bandırmaspor'da Raul Bobadilla ile yollar ayrıldı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

8 ay önce Bandırmaspor'a transfer olan Bobadilla takımına 2 golle katkı sundu.