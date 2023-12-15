Edremit'te sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında belirlenen iş yeri, ev ve araçta yapılan aramalarda içki yapımında kullanılan 45 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki ve 4 litre viski aroması ele geçirildi.

Sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.A.T'nin (56) emniyetteki işlemleri sürüyor.