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        Edremit'te sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:15
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        Edremit'te sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında belirlenen iş yeri, ev ve araçta yapılan aramalarda içki yapımında kullanılan 45 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki ve 4 litre viski aroması ele geçirildi.

        Sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.A.T'nin (56) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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