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        Edremit'te öğrenciler "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası"nda okulun bahçesinde pazar kurdu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Mimar Sinan İlkokulunun bahçesinde öğrenciler tarafından temsili pazar kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:17
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        Edremit'te öğrenciler "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası"nda okulun bahçesinde pazar kurdu
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Mimar Sinan İlkokulunun bahçesinde öğrenciler tarafından temsili pazar kuruldu.

        Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte yerli malı kullanmanın önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırladığı skeç ve müzikli gösteriler büyük beğeni topladı.

        Tezgahların başına geçerek satış yapan öğrenciler, yerli üretim fiyat etiketleri, boneleri, eldivenler ile hijyen kurallarına dikkati çekti. Öğrenciler, kullandıkları kese kağıtlarıyla çevreye olan saygı ve duyarlılıklarını ortaya koydu.

        Etkinliğin ardından açıklama yapan okul müdürü İsmail Damar, elma, yerli muz, mandalina, havuç, zeytinyağı, bal, reçel ve kuruyemişlerin yer aldığı "Mimar Sinan Pazarı"nın öğrencilerde yerli malı kullanma bilincinin artmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

        "Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı", "Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz" sloganıyla hazırladıkları etkinlikle yerli ürün üretmenin ve tüketmenin önemini anlatmak, farkındalığı artırmak, okul, öğrenci ve veli işbirliğini geliştirmek, çevre bilincini kazandırmak, hijyen kurallarına dikkat ederek sağlıklı doğal ürünler üretme, satış ve tüketmenin önemine ortaya koyduklarını anlatan Damar, ayrıca öğrencilerin tutumlu olmaları ve alışveriş kültürünü yaşantı yoluyla kazanmalarına zemin hazırlamak istediklerini dile getirdi.

        Pazarda yapılan satışlar sonucu elde edilen gelirin, okulun ihtiyaçlarına harcanmak üzere okul aile birliğine aktarılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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