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        Balıkesir'de şüpheli ölüm

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:40
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        Balıkesir'de şüpheli ölüm
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Gazicelal Mahallesi 128. Sokak'ta bir evde yaşayan Mustafa Ülkü'den (51) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ülkü'nün cansız bedenini buldu.

        Sağlık ekiplerinin Ülkü'nün ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine nöbetçi savcının talimatıyla eve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

        Yapılan incelemelerde evde sahte alkol olabileceği değerlendirilen bir miktar sıvı ve alkol fişleri bulundu. Fişi düzenleyen iş yerine giden ekipler, burada 12,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

        Polis ekipleri söz konusu iş yerindeki K.A.T, M.G.Ç, T.Ç, E.E. ve A.V'yi gözaltı aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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