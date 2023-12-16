Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Çanakkale ile İzmir'i bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 araç çarpıştı.

        Kazada, 2 yaşındaki M.İ. ile annesi O.İ. (27) ağır olmak üzere M.İ. (33), R.Ç. (70), H.Ç. (68), H.M. (44), E.M. (25) ve A.Ş. (43) yaralandı.

        Yaralılardan bazıları, sıkıştıkları araçlardan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralı M.İ. ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, annesi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Diğer yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Kazanın, İzmir istikametinden gelen otomobilin, refüjü aşarak Çanakkale yönünden gelen araçların şeridine geçmesiyle meydana geldiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sahte içkiden ölüm şüphesi; 5 gözaltı
        Balıkesir'de sahte içkiden ölüm şüphesi; 5 gözaltı
        130 kilo kadının vücudundan 25 kilo yağ dokusu çıkarıldı
        130 kilo kadının vücudundan 25 kilo yağ dokusu çıkarıldı
        Erdek Körfezi'ndeki zengin pina popülasyonunun korunması çağrısı
        Erdek Körfezi'ndeki zengin pina popülasyonunun korunması çağrısı
        Sındırgı'da imam hatipliler Filistin'e destek kermesi açtı
        Sındırgı'da imam hatipliler Filistin'e destek kermesi açtı
        Balıkesir'de durdurulan otomobilin direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Balıkesir'de durdurulan otomobilin direksiyonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Balıkesir'de şüpheli ölüm
        Balıkesir'de şüpheli ölüm