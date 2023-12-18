Balıkesir'de usulsüz takograf kartı kullanan 39 sürücünün kartları iptal edildi

Balıkesir’de polis ekipleri usulsüz kullanılan sürücü kartlarına yönelik denetim yaptı. Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi olarak iptal edildi.

Balıkesir’de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler usulsüz kullanılan sürücü kartları, aranan şahıslar ve ehliyet sorgusu denetimleri yaptı.

Denetimler neticesinde usulsüz olarak kullanıldığı (başkasının takograf kartını kullanan) tespit edilen 39 sürücünün kartları daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca aynı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.

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