Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin araç filosu genişliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, 58 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla tören düzelendi.

Balıkesir’de 220 hatta 1394 seferle günlük ortalama 33 bin yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu 20 ilçesine hizmet edecek şekilde yenileyerek her geçen gün toplu ulaşımı daha güvenli, kaliteli ve konforlu hale getiriyor.

Hizmete alım törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimizin sunduğu ulaşım hizmeti çok büyük önem arz ediyor. ‘Ulaşamadığın yer senin değildir’ diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Hizmete alacağımız bu 58 aracımız da vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. İşte bugün bu hizmetlerin yerel yönetim adına yerel yönetim adına güzel bir sonucunu da ilimizde görmenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 2019'da göreve geldiklerinde, hatların 2014'te yenilenmiş araçlarla hizmet verdiğini hatırlattı.

Balıkesirlilere daha güvenli, huzurlu ve konforlu yolculuk yaptırabilmek için planlama yaptıklarını bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"O günden bugüne hem akıllı kavşaklarımızla hem akıllı sinyalizasyon sistemiyle, duraklarımızla Balıkesir için akıl yoruyoruz. Geldiğimiz noktada şehrimizde 209 aracı yeniledik, yüzlerce akıllı durağı devreye aldık. Sinyalizasyonlarda yaptığımız yeşil hatlar, akıllı kavşaklar ve aynı zamanda akıllı sinyalizasyonla trafik yükünün ve araç sayısına rağmen bekleme sürelerini azalttık. Klimalı, konforlu, çevre dostu araçlarımızla hem öğrencilerimize hem de toplu taşımadan yararlanan tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz arkadaşlarımız akıl yürütüyor. Hizmete alımını yaptığımız 58 yeni aracımız, herkese dokunacak. Söz verdiğimiz gibi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz daha ekonomik bir şekilde toplu taşıma araçlarımızdan yaralanacak. Başta Genel Sekreterimiz olmak üzere emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum."

Firma yetkilisi Sedat Çınar ise Balıkesir’de gördükleri bu değişimin birçok ile örnek olmasını temenni ederek, "Ciddi bir atılım, ciddi bir gelişim. Çevre dostu yeni otobüslerin Balıkesir’e hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Yılmaz’a, yetkili firma temsilcisi tarafından plaket takdim edildi. Kendisine plaket veren firma yetkilisinden Büyükşehir Belediyesi’ne hediye isteyen Yılmaz’ı kırmayan yetkili, 30 kişi kapasiteli aracı hediye etti.