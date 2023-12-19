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        Balıkesir'de bir kişi evinde çıkan yangında öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:29
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        Balıkesir'de bir kişi evinde çıkan yangında öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

        İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası evde polislerce inceleme yapıldı.

        İncelemede, 80 yaşındaki Ü.K'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

        Ü.K'nin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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