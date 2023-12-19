Balıkesir'de bir kişi evinde çıkan yangında öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası evde polislerce inceleme yapıldı.

İncelemede, 80 yaşındaki Ü.K'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Ü.K'nin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.