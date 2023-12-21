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        Edremit'te bahçeden zeytin çalarken yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:33
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        Edremit'te bahçeden zeytin çalarken yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar Mahallesi'nde yürütülen önleyici kolluk devriyesinde, bir bahçeden zeytin toplayanlara rastlandı.

        Ekiplerce bilgileri sorgulanan bu kişilerin, bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine zanlılar M.Z, V.D, G.D. ve E.D. gözaltına alındı.

        Şüpheliler tarafından toplanarak çuvallara konulan 250 kilogram zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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