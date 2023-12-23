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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:57
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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, ilçede şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

        Araçlarda, Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlenen 10'u İran, biri Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İçlerinde bir şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

        Söz konusu 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Araçlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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