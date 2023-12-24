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        Balıkesir'de MHP'den şehitler için lokma hayrı

        –Irak'ın kuzeyinde 2 günde 12 mehmetçiğin şehit olmasının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir lokma hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:12
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        Balıkesir'de MHP'den şehitler için lokma hayrı
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        –Irak'ın kuzeyinde 2 günde 12 mehmetçiğin şehit olmasının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir lokma hayrı düzenlendi.

        Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Yaklaşık 3 bin kişilik lokma hayrında MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP’li Özlem Yalçın, Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri de hazır bulundu.

        Hayır etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan organizasyonu üstlenen hayırsever iş kadını Özlem Yalçın, 12 şehit başta olmak üzere tüm şehitlerin aileleri başta olmak üzere tüm Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

        MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı ise "Azizi milletimizin başı sağolsun. Rabbim, bir daha vatanımıza ve milletimize böyle acı olaylar yaşatmasın. Türk Milleti’nin başı sağolsun." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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