Balıkesir'de MHP'den şehitler için lokma hayrı –Irak'ın kuzeyinde 2 günde 12 mehmetçiğin şehit olmasının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir lokma hayrı düzenlendi.

–Irak'ın kuzeyinde 2 günde 12 mehmetçiğin şehit olmasının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir lokma hayrı düzenlendi.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık 3 bin kişilik lokma hayrında MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP’li Özlem Yalçın, Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri de hazır bulundu.

Hayır etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan organizasyonu üstlenen hayırsever iş kadını Özlem Yalçın, 12 şehit başta olmak üzere tüm şehitlerin aileleri başta olmak üzere tüm Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı ise "Azizi milletimizin başı sağolsun. Rabbim, bir daha vatanımıza ve milletimize böyle acı olaylar yaşatmasın. Türk Milleti’nin başı sağolsun." dedi.