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        Balıkesir'de bahçeden zeytin çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:26
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        Balıkesir'de bahçeden zeytin çalan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zeytin hırsızlığıyla mücadele kapsamında kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesine çıktı.

        Bir zeytin bahçesindeki hareketliliği fark eden ekipler, gece görüş cihazlarıyla yaptıkları kontrollerde 2 kişinin zeytin topladığını belirledi.

        Ekiplerce kimlik bilgileri sorgulanan M.K. ve S.Z'nin bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları anlaşıldı. Bahçeden yaklaşık 150 kilogram zeytin topladıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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