Balıkesir'de bahçeden zeytin çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zeytin hırsızlığıyla mücadele kapsamında kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesine çıktı.

Bir zeytin bahçesindeki hareketliliği fark eden ekipler, gece görüş cihazlarıyla yaptıkları kontrollerde 2 kişinin zeytin topladığını belirledi.

Ekiplerce kimlik bilgileri sorgulanan M.K. ve S.Z'nin bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları anlaşıldı. Bahçeden yaklaşık 150 kilogram zeytin topladıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.