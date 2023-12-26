Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timlerince 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.H. (27) ve H.Y'nin (25) üzerlerinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

K.H'nin 38, H.Y'nin 17 suçtan kayıtlarının bulunduğu belirlenerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.