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        Teksüt Bandırmaspor Futbol Takımı, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 20:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:40
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        Teksüt Bandırmaspor Futbol Takımı, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altınordu ile 2 şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlanıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız." denildi.

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