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        Balıkesir'de "Asayiş ve Huzur Uygulaması"nda 21 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde yapılan "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:53
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        Balıkesir'de "Asayiş ve Huzur Uygulaması"nda 21 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde yapılan "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 305 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 215 kişinin bilgileri sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının gözaltına alındığı uygulama kapsamında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 16 adet kartuş, 0,93 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan bir payp ve iki sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ayrıca, 926 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 95 sürücüye toplam 287 bin 968 lira idari para cezası kesildi. 19 araç trafikten menedildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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