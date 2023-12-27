Balıkesir'de "Asayiş ve Huzur Uygulaması"nda 21 zanlı yakalandı Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde yapılan "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde yapılan "Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması"nda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 305 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 215 kişinin bilgileri sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 zanlının gözaltına alındığı uygulama kapsamında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 adet fişek, 16 adet kartuş, 0,93 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan bir payp ve iki sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca, 926 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 95 sürücüye toplam 287 bin 968 lira idari para cezası kesildi. 19 araç trafikten menedildi, bir sürücünün ehliyetine el konuldu.