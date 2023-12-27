Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki bir oto yıkama işletmesinde, O.K. ve İ.Ö. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli O.K, İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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