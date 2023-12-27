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        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:34
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        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki bir oto yıkama işletmesinde, O.K. ve İ.Ö. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli O.K, İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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