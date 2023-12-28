Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de polis ekipleri trafiği denetledi

        Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de polis ekipleri trafiği denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 16 personelle kent merkezinde gün boyu trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kontrol edilen 368 araçtan 143'ünün sürücülerine ihlalleri nedeniyle toplam 142 bin 846 lira idari para cezası kesildi, 32 araç ise trafikten menedildi.

        Başka bir uygulamada ise motosiklet ve motorlu bisikletler kontrol edildi. Ekipler, 10 aracın sürücülerine 11 bin 435 lira ceza tutanağı düzenledi, 3 motosikleti trafikten menetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki Narkogüç-41 operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'deki Narkogüç-41 operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı
        Bilim insanları Balıkesir'deki Hisaralan jeosit alanını inceledi
        Bilim insanları Balıkesir'deki Hisaralan jeosit alanını inceledi
        Alacak verecek tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Alacak verecek tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Sosyal medyada şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşım yapan şüpheli tutukla...
        Sosyal medyada şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşım yapan şüpheli tutukla...