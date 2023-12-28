Balıkesir'de polis ekipleri trafiği denetledi Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

Balıkesir’de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 16 personelle kent merkezinde gün boyu trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kontrol edilen 368 araçtan 143'ünün sürücülerine ihlalleri nedeniyle toplam 142 bin 846 lira idari para cezası kesildi, 32 araç ise trafikten menedildi.

Başka bir uygulamada ise motosiklet ve motorlu bisikletler kontrol edildi. Ekipler, 10 aracın sürücülerine 11 bin 435 lira ceza tutanağı düzenledi, 3 motosikleti trafikten menetti.