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        Balıkesir'de 40 sürücüye gürültü cezası

        Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 40 araç sürücüsüne toplam 17 bin 440 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:18
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        Balıkesir'de 40 sürücüye gürültü cezası
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        Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 40 araç sürücüsüne toplam 17 bin 440 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Kontrollerde, 40 araç sürücüsü hakkında 17 bin 440 idari para cezası tutanağı hazırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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