Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerin güvenliği için jandarma ekipleri cayrokopterle devriye geziyor Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde hasat mevsiminde bahçelerden zeytin hırsızlıklarının önlenmesi, azaltılması, suçluların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) kullanılmaya başlandı.

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde hasat mevsiminde bahçelerden zeytin hırsızlıklarının önlenmesi, azaltılması, suçluların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) kullanılmaya başlandı.

Bölgede alınması gereken emniyet tedbirlerini mülki makamlarla koordineli olarak yerine getiren güvenlik güçleri, meydana gelen veya gelebilecek olayların önlenmesine yönelik Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ile gece gündüz devriye faaliyetlerini ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları yaparak sürdürüyor.

Ekipler, insansız hava aracı ve gece görüş sistemlerinin yanı sıra cayrokopterle havadan bölgenin güvenliğini kontrol ediyor. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda konuşlandırılan cayrokopterle günün belirli zamanlarında havalanan ekipler, Edremit Körfezi semalarında zeytinliklerin üzerinde siren çalarak devriye geziyor.

Risk analizleri doğrultusunda tespit edilen bölgeler teknik cihazlarla kontrol altında tutularak zeytin hırsızlığı olayları bir önceki sezona göre yüzde 12 azaltıldı.

Bu yıl 53 zeytin hırsızlığı olayının yaşandığı jandarma sorumluluk bölgesinde bunların 48'inin aydınlatıldığı, 5'inin faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yıl boyu yaşanan zeytin hırsızlığı olaylarında yakalanan 111 şüpheliden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öncelikle Edremit Körfezi'nde zeytinlik alanlarda hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kullanılan Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesindeki cayrokopterden, ana yollarda trafik denetimlerinde de yararlanılacağı bildirildi.