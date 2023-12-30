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        Balıkesir'de otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan kişi öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:47
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        Balıkesir'de otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan kişi öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hamidiye Mahallesi 555. Sokak'ta Osman Ö'nün (55), bir sitenin otoparkında 10 H 2974 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada rampa aşağı kayan araç, Cengiz Erdemir'e (42) çarptı.

        Otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan Erdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemir, müdahalesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Sürücü Osman Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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