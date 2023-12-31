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        Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yılbaşı feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:37
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        Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yılbaşı feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

        İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

        Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi. Sabah gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu.

        Rehberlik yapan Necmi Hacıoğlu, gazetecilere, Türk tatilcilerin yılbaşını geçirmek için Ege adalarını tercih ettiğini söyleyerek, "Bugün 700'den fazla tatilci adalara geçmeye hazırlanıyor. Bir geceyi Midilli'de geçirip, daha sonra da adalara yönelik turlar yaparak tatillerini geçirecekler." dedi.

        Seyahat acentesi sahibi Ali Jale ise yeni yıl için düzenledikleri seferlere ilginin yoğun olduğunu vurguladı.

        Jale, ek seferler yaptıklarını anlatarak, "Yarınki ek seferlerimizle yılbaşı periyodunda 2 bin kişinin Yunan adaları ve Midilli'ye geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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