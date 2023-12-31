Balıkesir'de çuval imalatı yapan atölyede çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de çuval imalatı yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşaalanı Mahallesi, Sanayi Sitesi 4. kapıdaki İ.C'ye ait çuval imalatı yapan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kapalı olan iş yerindeki yangını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İçindeki malzemeler yanan atölyenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.