Balıkesir'de çuval imalatı yapan atölyede çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de çuval imalatı yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'de çuval imalatı yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Paşaalanı Mahallesi, Sanayi Sitesi 4. kapıdaki İ.C'ye ait çuval imalatı yapan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kapalı olan iş yerindeki yangını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İçindeki malzemeler yanan atölyenin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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