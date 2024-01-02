Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 02:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ve "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni kurtardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Abdülkerim için ihtar!
        Abdülkerim için ihtar!
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı, kalp krizinden öldü
        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı, kalp krizinden öldü
        Kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uys...
        Kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uys...
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Sındırgılılar yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu
        Sındırgılılar yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu
        Balıkesir'de yılbaşı denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de yılbaşı denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz dünyaya geldi
        Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz dünyaya geldi