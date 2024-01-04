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        Balıkesir'de terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:48
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        Balıkesir'de terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Edremit ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yapan 2 Suriye uyruklunun yakalanması için operasyon düzenledi.

        Operasyonda ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların evlerinde 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. ile Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve ikamet kaydının olmadığı belirlenen A.N. de yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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