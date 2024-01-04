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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:17
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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası
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        Salon:ŞehitTurgut Solak

        Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Sevgi Uzun 11, Anderson 6, İdil Saçalır 3, Selin Rahcel Gül, Tilbe Şenyürek,

        OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Katanic

        1. Periyot: 26-24

        Devre: 50-39

        3. Periyot: 70-58

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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