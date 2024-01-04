Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

Salon:ŞehitTurgut Solak

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Sevgi Uzun 11, Anderson 6, İdil Saçalır 3, Selin Rahcel Gül, Tilbe Şenyürek,

OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Katanic

1. Periyot: 26-24

Devre: 50-39

3. Periyot: 70-58

BALIKESİR

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