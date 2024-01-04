Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

Salon:ŞehitTurgut Solak

Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK Mersin: Mabrey 34, Williams 19, Sinem Ataş 7, Melis Gülcan 7, Kiss 6, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 4, Derin Yaya 3, Cornelius 2, Meltem Avcı.

Beşiktaş: Evans 25, Nogic 23, Elif Bayram 14, Li 13, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu 2.

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-39

3. Periyot: 61-59

Maç sonu: 76-76

BALIKESİR

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