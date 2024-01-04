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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:44
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        Basketbol: ING Kadınlar Türkiye Kupası
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        Salon:ŞehitTurgut Solak

        Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

        ÇBK Mersin: Mabrey 34, Williams 19, Sinem Ataş 7, Melis Gülcan 7, Kiss 6, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 4, Derin Yaya 3, Cornelius 2, Meltem Avcı.

        Beşiktaş: Evans 25, Nogic 23, Elif Bayram 14, Li 13, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu 2.

        1. Periyot: 16-19

        Devre: 33-39

        3. Periyot: 61-59

        Maç sonu: 76-76

        BALIKESİR

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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