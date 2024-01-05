Bandırma'da uyuşturucu şüphelisi 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 81 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ise Çalışkanlar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 103,9 gram esrar ve 3,35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Muhafazaya alınan uyuşturucu, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edildi.

Şüpheliler S.S. (45), M.S. (46) ve E.Y. (30) ise yakalandı. Bu kişilerden S.S'nin 3, M.S'nin bir, E.Y'nin iki suç kaydının olduğu öğrenildi.