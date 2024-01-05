ING Kadınlar Türkiye Kupası finali öncesi başantrenör ve kaptanlar bir araya geldi Türkiye Basketbol Federasyonunca Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde şampiyonluk maçı öncesi Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin'in başantrenörleri ve takım kaptanları buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonunca Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde şampiyonluk maçı öncesi Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin'in başantrenörleri ve takım kaptanları buluştu.

Müsabakanın oynanacağı Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki organizasyonda, sarı lacivertli takımın başantrenörü Valerie Garnier ve kaptanı Alperi Onar, Mersin temsilcisinin başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptanı Elizabeth Williams yer aldı.

Valerie Garnier, organizasyonda yaptığı konuşmada, iki takımın da hedefinin şampiyonluk olduğunu, daha fazla isteyen tarafın maçı kazanacağını söyledi.

Ceyhun Yıldızoğlu da üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finaline çıkacaklarını dile getirerek, emeklerinin karşılığını ortaya koyacak bir performans göstermeyi umduklarını belirtti.

Takım kaptanları ise birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda final maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.