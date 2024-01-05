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        Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle Türkiye Kupası'nı aldı

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:51
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle Türkiye Kupası'nı aldı
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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupasını aldı.

        Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen kupa töreni öncesinde TBF Başkan Vekili Ömer Onan, ING Kadınlar Türkiye Kupası'na vermiş oldukları desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.

        ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holdinglilere, şampiyonluk kupasını TBF Başkan Vekili Ömer Onan, madalyalarını ise Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sundu.

        Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren ÇBK Mersin'e ikincilik madalyaları ile şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer ve Resul Kerse verdi.

        Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Alagöz Holdingli Emma Meesseman ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan adlı.

        Mücadelenin hakemleri Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç ve Alper Gökçeben'e plaketlerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe verdi.

        Karşılaşmayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

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