Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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