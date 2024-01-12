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        Edremit'te aranan 15 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:42
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        Edremit'te aranan 15 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.

        Asayiş ve trafik uygulamasına, 28 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ile 67 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 218 personel katıldı.

        Ekipler, 1523 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparak, "çocuğun cinsel istismarı, konut dokunulmazlığını ihlali, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 15 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Uygulamada, bir ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 12 kartuş ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ayrıca, 17 umuma açık iş yeri ile 255 araç denetlendi. 20 araç sürücüsüne 114 bin 24 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi.

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