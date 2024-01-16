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        Balıkesir'de kişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yapan 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'de sosyal medyadan kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:43
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        Balıkesir'de kişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yapan 2 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'de sosyal medyadan kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Sosyal medyadan bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na" aykırı yayınlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.M. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden L.Ö. ve H.A. ise serbest bırakıldı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na" aykırı yayınlar yaptığı tespit edilen K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M. hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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