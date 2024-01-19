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        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 38 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:38
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        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 38 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        165 personelin katılımıyla yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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