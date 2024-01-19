Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 38 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

165 personelin katılımıyla yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı tutuklandı.

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