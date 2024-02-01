Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

148 personelin katıldığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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