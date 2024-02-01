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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:55
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        148 personelin katıldığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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