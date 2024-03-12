Edremit'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiirler okundu, oratoryo gösterilerine ve koroya yer verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.