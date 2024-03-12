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        Edremit'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:44
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        Edremit'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği yapıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiirler okundu, oratoryo gösterilerine ve koroya yer verildi.

        Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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